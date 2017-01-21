فيما تأهلت لكأس الرئيس في مونديال العالم لليد بفرنسا .. قبضة الأخضر تتوج مستوياتها الرائعة بانتصار تاريخي على تشيلي

شارك عبر واتساب

روان- المنسق الإعلامي

توج المنتخب الوطني الأول لكرة اليد مستوياته الرائعة في نهائيات كأس العالم بالانتصار على منتخب تشيلي 25-24، ليحقق المركز الخامس في المجموعة، ويتأهل لكأس الرئيس لتحديد المراكز من 17 إلى 20، والدخول في التصنيف الدولي حيث ضمن الأخضر المركز الـ20 على مستوى العالم حتى في حال خسارته للمباراتين التي سيخوضهما أمام المنتخبات الثلاثة صاحبة المركز الخامس في المجموعات، ما لم يتفوق المنتخب المجري على بيلاروسيا،

حيث سيلعب المنتخب السعودي بطولة كأس الرئيس على المراكز من 21 إلى 24 . وقدم المنتخب الوطني عطاء مميزاً طوال الـ60 دقيقة، وكان يستطيع الانتصار بفارق كبير، لولا سوء الحظ والإيقافات الكثيرة التي تحصل عليها إضافة لغياب نجم الأخضر مجتبى آل سالم، وحقق المنتخب الانتصار التاريخي السادس طوال مشاركاته الثمان في نهائيات كأس العالم لكرة اليد، فيما نال لاعب الأخضر عبدالله عباس جائزة أفضل لاعب في المباراة .

أخضر اليد يحقق سادس انتصار في كؤوس العالم:

حقق أخضر اليد المشارك في بطولة نهائيات كأس العالم المقامة في فرنسا سادس انتصار تاريخي في مشاركاته بكؤوس العالم، عقب أن تفوق على منتخب تشيلي 26-25.

ويعتبر الانتصار على الأرجنتين أول انتصار تاريخي في عمر مشاركات المنتخب في البطولة التي أقيمت في كرواتيا بالعام 2003 .

وتمكنت قبضة الأخضر عام 2013 في إسبانيا من الفوز على البعبع الآسيوي المنتخب الكوري الجنوبي، كما تفوقت على الجزائر في مونديال قطر، وفازت أيضاً على قطر في مونديال إسبانيا 2013م.

الأخضر يسجل أفضل الأرقام في المونديال:

نجح المنتخب الوطني في تسجيل 123 هدفاً في الدور التمهيدي بمونديال فرنسا 2017، ليصبح أفضل رقم تهديفي على مدار مشاركاته في كأس العالم، ويكسر الرقم الذي سبق أن تحقق في مونديال البرتغال عام 2003م بتسجيله لـ 113 هدفاً خلال الدور التمهيدي.

ونجح الأخضر أيضاً للمرة الأولى خلال مشاركاته الثمان في تخطي حاجز العشرين هدفاً في كافة المباريات الخمس التي خاضها.

مناف آل سعيد في الصحف الفرنسية:

أجرت صحيفة فرنسية حوارا مع حارس منتخب كرة اليد مناف آل سعيد، وتحدثت معه عن أجواء المونديال، والعديد من الأمور المتعلقة بمسيرته، وكرة اليد السعودية، ومشاركته في المونديال السابع له في تاريخه، وتقديمه لمستويات رائعة رغم بلوغه سن الأربعين . وأبدى رئيس الوفد السعودي محمد المنيع سعادته بالانتصار التاريخي على تشيلي، في ختام الدور التمهيدي من البطولة وقال : الأخضر قدم مباراة كبيرة، وتمكن من الانتصار، وكان قريباً من تحقيق هدف التأهل لدور الستة عشر، لولا بعض العوائق التي حدثت قبل وأثناء اللقاء؛ مثل إصابة النجم مجتبى آل سالم هداف المنتخب،

وأيضاً بعض الإيقافات التي طالت اللاعبين خلال المباراة، التي جرت تحت ضغط نفسي من المنتخبين اللذين يسعيان لنفس الطموح، والحمد لله على كل حال، فالمكاسب التي خرجنا بها من الدور التمهيدي، تعتبر رائعة وننتظر مباريات تحديد المراكز في كأس الرئيس لتحديد تصنيفنا على مستوى العالم.

العباس : خرجنا بمكاسب كثيرة بانتصارنا على تشيلي

أوضح نجم لقاء السعودية وتشيلي عبدالله العباس- الذي تحصل على جائزة أفضل لاعب- أن الاخضر قدم شيئاً من مستواه أمام تشيلي وقال : في مجمل البطولة كان بالإمكان تقديم أفضل مما كان، والحمد لله شرفنا الوطن، ومثلناه أفضل تمثيل، خصوصا إذا ما علمنا أن هناك منتخبات لم تحقق أي انتصار في البطولة، مثل اليابان والبحرين وأنجولا لقوة المنافسة في هذا المحفل العالمي الذي يضم أفضل 24 منتخباً.

وأضاف العباس: المنتخب يضم خليطاً بين الخبرة والشباب، حيث نعد المنتخب للمستقبل في ظل مشاركة نجمين من منتخب الشباب السعودي المتأهل لمونديال الجزائر وهما: صادق المحسن، وعلي آل ابراهيم، وأعمارهما أقل من 19 سنة، وهذا يبشر بالخير للمنتخب الذي دائماً ما يشرف الرياضة السعودية في المحافل الدولية .

الزاير : كنا نستحق الانتصار بأكثر من هدف

أكد محمد الزاير لاعب الأخضر أنهم كلاعبين لعبوا مباراة قوية أمام تشيلي، وكنا نستحق الفوز بفارق أكبر من نتيجة المباراة التي انتهت بفارق هدف واحد . واضاف الزاير بقوله : المنتخب السعودي قدم خلال مباريات البطولة مستويات مميزة، ولكن الحظ عاندنا في بعض المباريات ، خصوصاً أمام بيلاورسيا ، مؤكداً أن الاتحاد السعودي لكرة اليد برئاسة تركي الخليوي قدموا كافة التسهيلات والدعم لهم قبل المشاركة في المونديال، مشيرًا إلى أن أمامهم مباريات تحديد المراكز وسيبذلون أقصى جهدهم لتحقيق مراكز متقدمة .

مدربا المنتخبين لم يسلما من “الإنذار الأصفر”:

في واقعة طريفة لا تتكرر كثيرًا، حصل مدربا منتخبي السعودية وتشيلي، على إنذارين، وذلك أثناء المباراة التي جمعتهما، أمس، وفاز فيها الأخضر بنتيجة 25-26.

وشهدت المباراة ندية وإثارة كبيرة بين لاعبي المنتخبين والمدربين أيضًا، وظهر هذا من الأداء في الملعب وفارق الأهداف القليل بين المنتخبين وتكرار التعادل أثناء المباراة أكثر من مرة.

كما ظهر ذلك أيضًا من حدة التعامل من مدربي المنتخبين مع حكم المباراة واللاعبين، ما جعل الحكم يمنح مدرب تشيلي ماتيو إنذارًا في الدقيقة ،49 وبعدها بدقيقتين يحصل مدرب الأخضر نيناد أيضًا على إنذار آخر.