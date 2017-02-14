فيما تأهل لدور الثمانية في كأس خادم الحرمين .. الأهلي يرد اعتباره بثلاثية في القادسية

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جدة ـ البلاد

تأهل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لدور الـ8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بعد تغلبه على القادسية بثلاث أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة؛ حيث سيطر الأهلي على أغلب أوقات المباراة،

واستطاع أن يتقدم مبكرا، في الدقيقة 19 عن طريق لاعبه حسين المقهوي، قبل أن يضيف عمر السومة الهدف الثاني بعد ربع ساعة في الدقيقه 36 . ثالث الأهداف جاء عن طريق سعد الأمير في الدقيقه 40،

وكان اللاعب بيسمارك قد قلص الفارق للقادسية من كرة ثابتة بعد هدف الأهلي الأول بدقائق. هذا وسيلاقي الأهلي في دور الثمانيه الفائز من مباراة وج وهجر .