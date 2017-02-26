فيما تسعى الإدارة لحسم عقود اللاعبين .. العميد يستعد للزعيم

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جدة-عبدالعزيز عركوك

تواصل الإدارة الاتحادية سلسلة المحافظة على لاعبي الفريق الأول، بالاجتماع مع الثلاثي جمال باجندوح، وسلطان مندش، وعمار الدحيم لتقديم عروض احترافية لتجديد عقودهم مع الفريق؛ حرصا على الاستقرار الفني للفريق، وبتوصية من المدير الفني خوسيه سييرا، وترغب إدارة المهندس حاتم باعشن إلى حسم أمور التجديد في أسرع وقت ممكن، لقطع الطريق على الأندية التي ترغب في الحصول على خدماتهم.

وفي إطار البرنامج التحضيري للفريق الأول لكرة القدم خلال فترة التوقف الحالية يخوض الفريق لقاءين وديين مغلقين؛ الأول أمام فريق جدة مساء الأحد، والثاني أمام فريق حراء مساء غد .

وقسم مدرب الفريق التشيلي لويس سييرا اللاعبين إلى مجموعتين تتناوبان على تأدية التدريبات، وخوض اللقاءين الوديين.

وكان أعضاء الفريق انتظموا أمس في معسكرهم التحضيري بتأدية تدريب صباحي خصص للجوانب اللياقية، وتقوية العضلات، فيما تركز التدريب المسائي على النواحي الفنية.

وكان المحترف الكويتي فهد الأنصاري قد شارك في احتفالية خاصة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، بمناسبة اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة بمشاركة من الجهاز الإداري في النادي، فيما حرص لاعبو الاتحاد على تهنئه زميلهم الأنصاري بهذه المناسبة الجميلة.