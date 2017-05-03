فيما تشهد تدريبات الفريق غياب اللاعبين .. رئيس النصر يهدد بحرمان الأخضر من المونديال

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الرياض- البلاد

أكد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر؛ عبر فيديو تم تسريبه، على مواقع التواصل الاجتماعي في إحدى الجلسات الشخصية، عّن رغبته في الذهاب بعيدًا في قضية عوض خميس، مؤكدا أنه لن يتنازل عّن حقوق ناديه، حتى لو كلفه ذلك إيقاف النشاط الكروي في المملكة، وحرمان المنتخب الوطني من التأهل إلى منافسات كأس العالم 2018 في روسيا. وأكد عزمه على إيقاف الاتحاد المحلي، كما حدث في الكويت قائلا: من الممكن أن لا نذهب لكأس العالم.. تحسبوني أمزح من البداية انا لا أمزح قد يتجمد النشاط المحلي كما هو في الكويت. كما انتقد أنظمة الاحتراف المحلية، مؤكدا أن الهيئة العامة للرياضة والاتحاد المحلي لن يكّون بمقدورهما ضبط مصروفات الأندية، وصعب التحكم بالأموال التى يدفعها كل ناد ، مؤكدا أن هذا الامر سيبقى كما هو بعد الخصخصة.. من ناحية أخرى، باتت ظاهرة الغيابات الكبيرة، وعدم الانضباطية تسيطر على التدريبات النصراوية في الأسابيع الأخيرة، والتي شهدت انفلاتا كبيرا لم تستطع معه إدارة الفريق من ضبط الأمور؛ حتى بالعقوبات والحسومات المالية التي لم تجد نفعاً في إيقاف فوضى الغيابات في النادي. وتقدم الغيابات الكبيرة التي شهدها مران الفريق النصراوي أحمد الفريدي، الذي واصل مقاطعته للتدريبات لليوم السابع على التوالي، والمهاجم نايف هزازي والمهاجم محمد السهلاوي ويحيى الشهري والحارس عبدالله العنزي والمدافع محمد عيد، وقائد الفريق حسين عبدالغني، وإبراهيم غالب. واضطر مدرب الفريق الفرنسي كارتيرون للاستعانة بعدد من لاعبي الفريق الأولمبي؛ من أجل سد الفراغ الذي خلفته الغيابات الكبيرة. ويبدو أن هناك نية جماعية من قبل لاعبي النصر للهروب من مواجهة الهلال في الجولة الأخيرة من دوري جميل، والتي ستشهد تتويج الهلال بلقب الدوري، بعد أن حسمه قبل جولتين من النهاية.