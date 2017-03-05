فيما تعادل الفتح والشباب .. الأهلي يغرق في الخليج والقادسية يقهر التعاون بثلاثية

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متابعة – حمود الزهراني

فشل النادي الأهلي في عبور أزماته المحلية وتعقدت أموره في المنافسة على قمة البطولة، بعد أن اكتفى بالتعادل الإيجابي مع الخليج بهدفين لكل فريق، وذلك ضمن لقاء الجولة 20 بدوري جميل للمحترفين .

ونجح الخليج في خطف التعادل المثير أمام ضيفه الأهلي قبل النهاية بـ 10 دقائق، وسبق للخليج التقدم أولا عن طرق جادسون سانتوس في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتمكن الأهلي من التعادل عن طريق مهاجمه عمر السومة من ركلة جزاء في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 44 تقدم الأهلي عن طريق لاعبه عبدالفتاح عسيري بهدف أسطوري ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 2-1. وفي الدقيقة 80 أدرك الخليج التعادل عن طريق لاعبه إسماعيل دياكيتي.

بتلك النتيجة رفع الخليج رصيده لـ 15 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما ارتفع رصيد الأهلي لـ 41 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً.

وفي نفس الجولة، واصل الشباب نتائجه المخيبة للآمال بعد تعادله مع الفتح بهدف لكل منهما في الأحساء. سجل الفتح أولاً عن طريق لاعبه توفيق بوحيمد في الدقيقة 32 بعد متابعته ضربة الجزاء التي نفذها ناثان جونيور، وأدرك عبد المجيد الصليهم التعادل للشباب بعد ثلاث دقائق.

ولم يذق الشباب طعم الفوز في آخر خمس لقاءات خاضها، وضعته في المركز الخامس بـ27 نقطة، بينما يقبع الفتح في المركز قبل الأخير بـ16 نقطة.

وفي نفس الجولة، تمكن فريق القادسية من تحقيق فوز مثير على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف، واستمر التعادل السلبي شعارًا للمباراة حتى الدقيقة 71 عندما سجل خوزيه الهدف الأول للقادسية من علامة الجزاء، ولم نمر سوى دقيقتين حتى يضيف زميله بيسمارك الثاني في الدقيقة 73.

ويتمكن المدافع عبد المحسن فلاته في الدقيقة 84 من تسجيل الثالث ، قبل أن يسجل التعاون هدفه الوحيد قبل نهاية المباراة بدقائق عن طريق عبدالله العليان، وبهذا الفوز يصعد القادسية للنقطة 24 في المركز السابع، بينما يتوقف رصيد التعاون عند نفس الرصيد 24 نقطة في المركز الثامن.