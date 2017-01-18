فيما تعاقد مع مدرب ألماني .. أخضر التايكوندو يتجهز لخليجية الكويت ودولية تركيا

شارك عبر واتساب

الرياض-البلاد

بدأ المنتخب الوطني الأول للتايكوندو استعداداته للمشاركة في بطولة مجلس التعاون الخليجي السادسة، التي ستقام بالكويت منتصف فبراير المقبل، والتي ستتزامن مع بطولة تركيا الدولية G2، تحت إشراف المدير الفني للمنتخبات السعودية للتايكوندو عزيز أشرفي (ألماني) الذي وصل إلى السعودية الأسبوع الماضي.

واجتمع أشرفي فور وصوله برئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العقيد شداد العمري، حيث ناقشا عددا من الجوانب الخاصة بتطوير المنتخبات.

ويمتلك أشرفي- الذي أوليت له مهمة تطوير المنتخبات السعودية، وتأهيلها للمشاركة في دورة التضامن الإسلامي في باكو، ودورة الألعاب الآسيوية بجاكرتا، وتصفيات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ٢٠٢٠م – سجلا تدريبيا حافلا أبرزها؛ تعيينه مديراً فنياً للمنتخب الألماني منذ عام 2013م حتى قبيل توقيعه مع المنتخب السعودي ، تمكن خلالها من تأهيل ثلاثة لاعبين ألمان لدورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو التي أقيمت أغسطس الماضي.

وسيتولى المدرب الوطني فهد الدويسان تدريب لاعبي الأخضر في المعترك الخليجي، فيما سيتولى محمد القحطان الإشراف على لاعبي المنتخب في بطولة تركيا الدولية، بمشاركة اللاعبين فهد السميح وحمد المبروك ومبارك الشريف وماجد المبروك وأحمد العنزي.