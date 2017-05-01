فيما تم اختيار الطريفي مشرفاً على الحكام.. أخضر الشباب يبدأ استعداده لمونديال كوريا

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الرياض- البلاد

يستهل أخضر الشباب لكرة القدم استعداداته؛ للمشاركة في منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا، التي ستبدأ في كوريا الجنوبية في الـ 20 من مايو المقبل. وسيقام المعسكر على مرحلتين، في الرياض خلال الفترة من 1 – 4 مايو ، والمرحلة الثانية في كوريا الجنوبية خلال الفترة من 4 – 18 مايو ، حيث يخوض الأخضر الشاب خلالها ثلاث مواجهات ودية .

ويأتي منتخب الشباب ضمن المجموعة السادسة، التي تضم بجانبه منتخبات الإكوادور، والولايات المتحدة الأمريكية، والسنغال. وتضم القائمة 27 لاعباً هم: محمد اليامي ، ومحمد بصاص ، وفهد الحربي ، وعبدالله ترمين ، وعلي الأسمري ، وناصر العتيبي ، ويوسف الحربي ، وأيمن الخليف ، ومنصور المولد ، وزيد البواردي ، وصالح الوحيمد ، وعبدالإله العمري ، وخالد دبيش ، وعبدالرحمن الدوسري ، وسامي النجعي ، وأنس زباني ، وحسين صالح ، ونايف كريري ، وفهد الرشيدي ، وناصر الدوسري ، وعبدالرحمن اليامي ، وأمين بخاري ، وعون السلولي ، وتركي الجدعاني ، وحسان تنبكتي ، وحسن القيد ، ومحمد الزبيدي .وفي سياق ليس ببعيد ،اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم المحاضر السعودي علي الطريفي مشرفاً ومقيماً على حكام كأس العالم للشباب لكرة القدم في كوريا الجنوبية، ويمتلك علي الطريفي سجلا حافلا كحكم؛ حيث شارك في العديد من البطولات، أبرزها كأس العالم 2002، ويعد المحاضر الدولي علي الطريفي من أفضل المحاضرين على مستوى العالم، ودائما مايتم الاعتماد عليه من الاتحادين الآسيوي والدولي، وسيكون إلى جانب الطريفي من القارة الآسيوية الماليزي محمد صبح الدين ، ونخبة من المحاضرين على مستوى العالم بتواجد مدير دائرة التحكيم السويسري ماسيمو بوساكا، ورئيس لجنة الحكام الإيطالي بيرويجي كولينا .