فيما تم استدعاء 14 لاعبا للمشاركة .. أخضر اليد يصل باكو استعدادا لمواجهة بطل افريقيا

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الرياض ـ البلاد

وصل منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد أمس إلي العاصمة الأذربيجانية باكو تأهباً للمشاركة في بطولة التضامن الإسلامي التي ستقام خلال الفترة من 12 إلى 22 مايو على أن تبدأ مباريات كرة اليد قبل الافتتاح الرسمي وتحديداً بتاريخ 9 مايو . واقام منتخبنا معسكراً قصيراً على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام واستمر لمدة 3 أيام فيما سيجري الأخضر في باكو حصتين بمعدل تدريبين اليوم وغدا استعداداً لمواجهة الجزائر (بطل افريقيا) في افتتاح البطولة وذلك يوم الثلاثاء المقبل ، ليكون اعداد منتخبنا 5 حصص تدريبية في مجمل الاعداد بسبب جاهزية اللاعبين حيث اختتم الموسم الرياضي لكرة اليد قبل 6 أيام وكان قبلها الأخضر حاضراً في نهائيات كأس العالم لكرة اليد التي اقيمت في فرنسا وحقق فيها المركز الـ 19 عالمياً . من جهة أخرى اعلن الاتحاد القائمة التي يترأسها تركي الخليوي ومحمد غازي القرشي مدير المنتخب ومهنا سعد القاموس إداري وخالد حمد البريدي محلل فني ، والمدرب نيناد ، واللاعبين محمد رضي آل سالم وعبدالله مهدي آل عباس وهشام جاسم العبيدي ومهدي رضي آل سالم ومجتبى رضي آل سالم وحسان ابراهيم غزيوي وعبدالله علي آل حماد من “النور” ومحمد حسين الزاير وحسن عبدالله الجنبي ومحمد عبدالكريم آل عباس من “مضر” وحسين علي المحسن من “المحيط” وعبدالعزيز سعيد ردة من “الأهلي” ونواف ضيف الله المطيري من “الوحدة” وفهد عيسى الفرحان من “الروضة” .

ولم يشارك منتخبنا في الدورة الماضية في إندونيسيا فيما حقق الميدالية الفضية في الدورة قبل الأخيرة التي اقيمت في السعودية ، فيما يطمح أخضر اليد لتحقيق أفضل إنجاز له في هذه الدورة حيث يلعب في المجموعة التي تضم الجزائر وباكستان واذربيجان ، فيما تضم المجموعة الثانية كلاً من منتخبات تركيا والمغرب والأردن والعراق.