فيما حذر من استغلال حقوقه التجارية.. الاتحاد يتحرك لمنع تكرار سيناريو أزمة النقاط

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جدة- البلاد

طالب نادي اتحاد جدة، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بحصر كل قضايا النادي المنظورة، للوقوف بشكل دقيق عليها، خوفا من تكرار سيناريو أزمة المحترف الأرجنتيني مانسو، التي تسببت في خصم 3 نقاط من رصيد الفريق في الدوري السعودي هذا الموسم.

وقدم الإسباني خوان كريسبو، محامي نادي اتحاد جدة المختص بقضايا النادي الدولية، خطابا لفيفا، طالبه بحصر القضايا. وكانت إدارة نادي الاتحاد نجحت مؤخرا في تسديد مستحقات الروماني بولوني، المدير الفني الأسبق للفريق، فضلا عن توصلها لاتفاق مع الإسباني راؤول كانيدا يقضي بجدولة مستحقاته.

ورفض كانيدا اللجوء إلى فيفا لشكوى اتحاد جدة، مشيرا إلى أن النادي بحاجة للدعم والمساندة، ما لقي احترام جماهير الفريق.

كما استطاعت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة المهندس حاتم باعشن، التواصل لاتفاق مع البرازيلي دي سوزا، بجدولة الديون، للبدء في تسديدها.

من جهة أخرى، وجّه نادي اتحاد جدة تحذيراً شديد اللهجة إلى كل من يعتدي على حقوق النادي التجارية، أو حقوق الرعاة الرسميين ، وذلك باتخاذ إجراءات قانونية رادعة.

وقال نادي الاتحاد في بيان له عصر أمس : يعلن نادي الاتحاد أنه سوف يبادر إلى اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات قانونية، وتدابير ضرورية تجاه كل تعدٍ قد صدر، أو قد يصدر من الغير على حقوقه التجارية، أو حقوق الرعاة الرسميين له ، سواء كان من قام بهذا التعدي ، شخص أو شركة أو جهة باستخدامها اسم النادي، أو شعاره أو صور لاعبيه في إعلانات تجارية، أو حملات دعائية ترويجية في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، أو منصات التواصل الاجتماعي، أو بأية وسيلة كانت.

وتابع بيان نادي اتحاد جدة: كما يحذر النادي أنه سيكون تحت طائلة المساءلة، جميع الأشخاص والشركات التي لا تربطهم علاقة تعاقدية، وسبق لهم التعدي على حقوق النادي التجارية، أو حقوق الرعاة الرسميين، ويطالبهم بالتوقف الفوري لهذا التعدي، وعدم تكراره في المستقبل. من جهة أخرى، حقق فريق الاتحاد فوزاً ودياً أمس، على نظيره جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

سجل “كهربا” ثنائية لفريق الاتحاد في الشوط الأول، قبل أن يحرز أحمد عكايشي الهدف الثالث في الشوط الثاني. ويستعد لاعبو فريق الاتحاد للقاء الهلال يوم الأحد المقبل في قمة الجولة رقم 20 من منافسات دوري جميل للمحترفين.