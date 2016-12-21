فيما حصلت إم بي سي على حقوق بث مباراة أتلتيكو .. العميد يواصل الاستعداد لرائد التحدي

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جدة- عبدالعزيز عركوك

حصلت قنوات mbc pro sports بشكل ‏رسمي على حقوق النقل التلفزيوني الحصري لمباراة الاتحاد وأتلتيكو مدريد الأسباني، والتي ستقام يوم ٣٠ ديسمبر من الشهر الحالي على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن احتفالية نادي الاتحاد بمرور ٩٠ عاما منذ تأسيسه، وسيكون النقل مخصصا عبر النظام HD لذلك يتوجب على المشاهد أن يقتني جهاز الرسيفر GObx

ومن جهة أخرى واصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته مساء أمس الثلاثاء تحت اشراف المدرب التشيلي خوسيه سييرا والتي تركزت بشكل كبير على تنفيذ الجوانب الفنية استعدادا لمواجهة الرائد الجمعة ضمن الجولة الرابعة عشرة من دوري جميل للمحترفين.

وقد شهد المران مشاركة اللاعبين معتز تمبكتي وسلطان مندش إلى جانب ماجد الخيبري، فيما تم تحويل اللاعب عبدالعزيز العرياني إلى الفريق الأولمبي ليشارك معهم يوم الجمعة القادمة في ديربي جدة أمام الغريم التقليدي الأهلي.

وعلى ذات الصعيد احتفى حارس الفريق عساف القرني والمدافع بدر النخلي باللاعبين في حفل عشاء أقيم بمقر النادي تحفيزا للاعبين، ورفعا للمعنويات قبل لقاء الرائد الهام والمنتظر؛ أملا في المحافظة على صدارة الدوري.‏‫