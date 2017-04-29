فيما حقق الأخضر المركز الخامس .. الزهراني يخطف برونزية براعم المبارزة في تركيا

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الرياض ــــ البلاد

حقق لاعب المنتخب الوطني للمبارزة للبراعم محمد الزهراني المركز الثالث، والميدالية البرونزية، في سلاح المبارزة تحت 13 سنة، ضمن البطولة الدولية للبراعم، التي تقام منافساتها حاليا بمدينة أنطاليا التركية، وتستمر حتى الإثنين المقبل، وشارك في منافسات سلاح المبارزة 204 لاعبين، وحصل أحمد الفيحاني على المركز ١٩ ، وزميله أحمد الدربي على المركز ٥١، وحسن عابد على المركز ٥٦، ومحمد العُماني على المركز ٧٢ .

وحصل المنتخب الوطني على المركز الخامس في مسابقة سلاح السيف، التي شارك فيها 32 منتخبا، ومثّل المنتخب الوطني كل من أحمد الفيحاني ومحمد الزهراني وأحمد الدربي وحسن عابد.

وفي منافسات سلاح السيف ( فردي) تحت ١١ سنة، التي شارك فيها 180 لاعبا ، حقق علي الشيخ المركز العاشر، وحصل زميله علي الهاشم على المركز ،٢٢

وحصل اللاعب حسن عابد على المركز الثامن وتوج بالميدالية البرونزية في منافسات سلاح المبارزة تحت 11 سنة، التي شارك فيها 131 لاعبا، وحصل زميله محمد العُماني على المركز ٣٢.