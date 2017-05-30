فيما رفض الآسيوي طلب أستراليا تقديم المباراة .. منتخبنا يواصل تحضيراته لمواجهة الكنغر

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الرياض- البلاد

رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طلب الاتحاد الأسترالي لكرة القدم تقديم مواجهة منتخب بلاده مع الأخضر إلى الخامس من يونيون بدلا من الثامن؛ نظرًا لقرب بطولة القارات التي تنطلق في روسيا في الـ 17 يونيو المقبل، معللًا الرفض بالتوقيتات المحددة مسبقا لتصفيات كأس العالم، وبطولة القارات، ولا يمكن إجراء أي تعديلات حول هذه التواريخ، وبالتالي ستقام في موعدها السابق. من جهة أخرى طالب مدرب المنتخب الأول لكرة القدم بيرت مارفيك من الأجهزة الإدارية والطبية والإعلامية، ضرورة الحضور في الوقت المحدد للتجمع مساء الأربعاء في الرياض إلى جانب اللاعبين المختارين، باستثناء لاعب الوسط نواف العابد الموقوف. وتشير المصادر إلى أن غياب العديد من الأجهزة التابعة لـ “الأخضر” في الفترة الماضية في معسكري الرياض، وفرانكفورت كان بمعرفة من المدرب مارفيك، وفي السياق يستأنف المنتخب الأول لكرة القدم برنامجه الإعدادي اليوم، وسيخضع جميع لاعبي المنتخب لفحوصات طبية، فور وصولهم إلى مقر إقامة المنتخب من قبل الجهاز الطبي؛ من أجل الوقوف على جاهزية المنضمين، على أن تغادر بعثة المنتخب الأربعاء 31 مايو من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مدينة أديلايد الأسترالية، على متن طائرة خاصة من قبل الخطوط الجوية العربية السعودية .