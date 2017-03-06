فيما سجل الكلاسيكو الحضور الأعلى .. جماهير جميل يتجاوزون المليون

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جدة ـ البلاد

أعلنت مدينة الملك عبد الله الرياضية عن عدد الجمهور الحاضر لكلاسيكو الاتحاد والهلال بالجولة 20 من دوري جميل للمحترفين؛

حيث نشر الحساب الرسمي لمدينة الملك عبد الله الرياضية أن الجمهور الذي حضر المباراة هو 53656 متفرجا.

وأكد الحساب الرسمي لرابطة دوري المحترفين أن هذا هو أعلى معدل حضور للجماهير في دوري جميل للمحترفين هذا الموسم.

ونشرت أن عدد جماهير دوري جميل للمحترفين حتى الآن هذا الموسم، قد تخطى حاجز المليون.