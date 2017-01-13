فيما سدد 4 ملايين للفيفا .. الاتحاد يستعد للطائي.. والزلزال في الطريق

شارك عبر واتساب

جدة- عبدالعزيز عركوك

قامت إدارة نادي الاتحاد برئاسة المهندس حاتم باعشن بسداد جزء من المستحقات، على النادي في الفيفا، بمبلغ يصل إلى 4 ملايين دولار لمصلحة كل من المدرب الروماني بولوني، واللاعب البرازيلي دي سوزا، و3 قضايا أخرى؛ حيث فضلت الإدارة سداد قضايا الاتحاد المستوجب إغلاقها في الشهر الحالي حتى لا يتعرض النادي لأية عقوبة. من جهته تبحث الإدارة الاتحادية توفير مبلغ من المال لتتمكن من التعاقد مع مهاجم نادي الهلال ناصر الشمراني ، الذي أبدى رغبته مغادرة الهلال.

من جهة أخرى تقرر أن تقام المباراة الودية للفريق الأول بنادي الاتحاد أمام جدة يوم السبت على ملعب رديف الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك لإكمال أعمال الصيانة التي يشهدها ملعب الأمير فيصل بن فهد بمقر نادي الاتحاد.

هذا وقد أدى الفريق مرانه الاعتيادي يوم أمس على ملعب رديف الجوهرة استعدادا لمواجهة الطائي ضمن دور ال32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي ستقام في حائل يوم 20 يناير من الشهر الحالي،

وقد شهد المران مشاركة اللاعب جمال باجندوح، بالإضافة لتواجد المهاجم ربيع السفياني المنضم للاتحاد حديثا، والذي سيجري الكشف الطبي وسيتم تسجيله في كشوفات النادي خلال اليومين القادمين كلاعب هاو؛

ليتمكن من المشاركة في مواجهة الطائي الأسبوع ، في حالة جاهزيته الفنية واللياقية، وحصوله على الضوء الأخضر من المدرب التشيلي خوسيه سييرا؛ نظرا لغياب المهاجم التونسي أحمد العكايشي، لتواجده مع منتخب بلاده للمشاركة في كأس أمم افريقيا، وكذلك في التراجع الكبير الذي يشهده مستوى اللاعب عبدالرحمن الغامدي.