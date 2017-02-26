فيما سيكرّم الحوسني وكانو .. الملكي يغادر لعمان لمواجهة ذوب هان أصفهان

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جدة – أحمد إلياس

يغادر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم إلى العاصمة العمانية مسقط، وسيكون المشرف العام على الفريق وجدي الطويل في استقبال البعثة الأهلاوية في المطار،

وكان الفريق قد أجرى مساء أمس تدريبات تكتيكية ومناورة قوية على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل، في إطار استعداده لمواجهة ذوب هان أصفهان الإيراني في مسقط الثلاثاء المقبل، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي، ضمن الجولة الثانية لمسابقة دوري أبطال آسيا.

على صعيد متصل رتبت إدارة النادي الأهلي من خلال تواجد المشرف العام وجدي الطويل في مسقط دعوة لاعب المحور العماني الكابتنأحمد كانو، الذي سبق أن لعب في فترة سابقة في النادي الأهلي كبادرة وفاء من قبل الأهلاويين، وسيكون بجوار مواطنه عماد الحوسني في اللقاء المنتظر الثلاثاء المقبل في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.