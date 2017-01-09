فيما شارك الشمراني والفرج في التدريبات .. الأخضر يواصل معسكره وتمارين خاصة للعابد والمؤشر

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أبو ظبي – المنسق الاعلامي – فهد السليم

واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته أمس في المعسكر الخارجي المقام حالياً في العاصمة الإماراتية ” أبوظبي “، ضمن البرنامج الإعدادي استعداداً لمنافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م .

و قد عمد المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك إلى تقسيم التدريبات إلى حصتين تدريبيتين ؛ صباحية ومسائية، وقد أجريتا على ملاعب التدريب بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، و ركز في الحصة التدريبية الصباحية على الجوانب التكتيكية؛

حيث انطلقت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب بعدها تمارين الإحماء باستخدام الأقماع، بعدها تمرين التمرير المتنوع، والحركة بدون كرة ، قسم بعدها مارفيك اللاعبين لمجموعتين ليجري مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب .

وفي الحصة التدريبية المسائية بدأت بالجري حول الملعب بعدها تمارين الإحماء باستخدام الأقماع بعدها تمرين التمرير ليعمد بعدها السيد بيرت فان مارفيك تطبيق تمرين التحول بالكرة على كامل مساحة الملعب، بعدها قسم اللاعبين لمجموعتين ليجري مناورة على منتصف مساحة الملعب .

على صعيد متصل شارك الثنائي ناصر الشمراني و سلمان الفرج مع الحصة التدريبية الصباحية في التدريبات الجماعية ، فيما واصل اللاعب فهد المولد التمارين الخاصة في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي ، و اكتفى الثنائي نواف العابد و سلمان المؤشر بتمارين خاصة في الملعب في الفترة الصباحية و في الفترة المسائية في النادي الصحي .

وشهدت الحصة التدريبية الصباحية و المسائية للمنتخب الوطني حضور المدربين السعوديين المشاركين في دورة المدربين المحترفين ” Pro ” المقامة فعالياتها في الإمارات العربية المتحدة و شارك المدير الفني مارفيك في الجزء التطبيقي؛ حيث شرح للمدربين الوطنين عددا من الجوانب الفنية التي تساهم في تطوير أداء المدرب المحترف . وسيجري المنتخب اليوم حصة تدريبية مسائية على استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي .