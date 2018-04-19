فيما صعد الحزم واتجه الطائي والكوكب للملحق .. الفرسان أبطالا لدوري الأمير محمد بن سلمان

مكة المكرمة ـــ البلاد

توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، فريق الوحدة بكأس بدوري الأمير محمد بن سلمان، بعد تغلبه مساء أمس على فريق الخليج بهدف نظيفه، فيما احتل فريق الحزم الوصافة، بعد تغلبه على المجزل بثلاثة أهداف لهدف، مرافقا الوحدة لدوري المحترفين السعودي، في الجولة الثلاثين والأخيرة.

فيما تحول فريقا الطائي، والكوكب إلى ملحق الصعود والهبوط، بعد خسارة الطائي أمام هجر ١-٢، وتعادل الكوكب مع الشعلة سلبياً.

هذا وسيواجه الطائي ، نظيره أحد صاحب المركز الرابع عشر في الدوري السعودي، و يلعب الكوكب أمام الرائد صاحب المركز الثالث عشر لتحديد المتأهل والهابط.