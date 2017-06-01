فيما طالب المجلس التنفيذي القيام بمسؤولياته تجاه الإدارة .. رمز الأهلي للمرزوقي : حدد موقفك … ولست راضيًا عن محصلة الموسم

جدة – البلاد

طالب الرمز الأهلاوي الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز عضو شرف النادي، إدارة النادي برئاسة أحمد المرزوقي، بتحديد موقفها عاجلًا؛ إما بالاستمرار، أو الاستقالة، من أجل سرعة وضع البرنامج الإعدادي للموسم الجديد، واتخاذ القرارات الكفيلة بمعالجة السلبيات، وتصحيح المسار، وتدعيم الفريق الكروي؛ بما يكفل تحسين صورته في منافسات الموسم المقبل، مع مراعاة ضيق فترة الإعداد التي لن تتجاوز الشهرين؛ مما يحتم معالجة الوضع، وتحديد الموقف، وقال الأمير خالد: إن من الأهمية بمكان تحديد الموقف الإداري بصورة عاجلة؛ لأنه يترتب على هذا الموقف اتخاذ قرارات مفصلية، لتصحيح مسار العمل في النادي، بما يحقق آمال، وطموحات جماهيره الوفية. كما بارك الأمير خالد بن عبدالله لجميع الأهلاويين، تأهل الفريق الكروي الأول إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى عدم رضاه عن محصلة هذا الموسم محلياً، بعد تحقيق الدوري وكأس الملك، والسوبرالموسم الماضي، والطموح كان أكبر هذا الموسم، مما تحقق من نتائج، مع الأخذ في الاعتبار التغييرات الفنية والإدارية والإصابات، التي لاحقت الفريق طوال الموسم. وشدد الرمز الأهلاوي على ضرورة قيام المجلس التنفيذي، الذي يمثل أعضاء الشرف برئاسة الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل بمسؤولياته تجاه الإدارة، وتحديد الموقف الإداري عاجلاً، واتخاذ التدابير اللازمة، فالتأخير ليس من مصلحة النادي المقبل على استحقاقات قارية ومحلية، تتطلب الإعداد الأمثل على كافة الأصعدة، منوها بأهمية الشفافية مع جماهير الأهلي؛ لأن ضبابية المواقف لا تخدم مستقبل النادي.

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