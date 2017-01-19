فيما طالب بتحكيم أجنبي لمواجهة الاتحاد.. جروس يجهز الأهلي للشعلة بالكرات الثابتة

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جدة – أحمد إلياس

اعتمد جروس مدرب فريق الأهلي على الكرات الثابتة في تدريبات الفريق أمس على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل، والتي شارك بها جميع اللاعبين الدوليين ، بعد عودتهم من معسكر منتخبنا الوطني، بالإضافة لدخول اللاعبين سعيد المولد والعراقي سعد الأمير المنضمين حديثاً في صفوف الفريق للتدريبات الجماعية،

وركز جروس في تدريبات أمس المغلقة، استعداداً لمواجهة الشعلة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين غدا الجمعة، على ملعب الجوهرة بجدة، على الجوانب اللياقية والتكتيكية وكان اعتماده على تسديد ركلات الجزاء تحسبا لمفاجآت مباريات الكؤوس.

وكان جروس بدأ التدريبات بمحاضرة على اللاعبين في الملعب حضرها رئيس النادي أحمد المرزوقي، وطالب جروس اللاعبين ببذل المزيد من المجهود في الفترة المقبلة التي تحتاج جدية ومضاعفة العطاء،

في حين رحب المرزوقي باللاعبين الجدد المنضمين؛ المولد ،والامير، وتمنى لهما التوفيق وتقديم المستويات المميزة والمساهمة في تحقيق الالقاب والبطولات مع الفريق خلال الفترة المقبلة .

من جانب آخر طلبت إدارة الأهلي بحكام أجانب للقاء الفريق أمام الاتحاد في دوري جميل للمحترفين والذي سيكون في ملعب الأخير، وطالب الأهلاويون بالطاقم التحكيمي الأجنبي حتى لو كلف الأمر تكفل الأهلي بمصاريفهم ومكافآتهم المالية في حال لم يرفع الفريق المضيف الاتحاد بطلب طاقم تحكيم أجنبي للديربي .