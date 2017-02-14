فيما طالب بحكام أجانب للقاء الهلال .. الاتحاد يبدأ تحضيره للشباب

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جدة- عبدالعزيز عركوك

طالب الاتحايون من رئيس النادي حاتم باعشن، سرعة التقدم بطلب إحضار حكام أجانب لمواجهة الهلال، ضمن الجولة 20 من دوري جميل، والتي ستقام بعد 21 يوما من الآن بعد الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق في الجولات الماضية،

وكان أخرها لقاء التعاون الأخير بعد إلغاء هدف كهربا، وعدم احتساب ركلة جزاء للفريق في شوط المباراة الأول. ويخشى الاتحاديون من تكرار أخطاء لقاء التعاون في لقاء الشباب من جانب الحكم تركي الخضير والذي أسندت له اللجنة قيادة اللقاء،

لاسيما أن عددا من لاعبي الفريق الاتحادي مهددون بالإيقاف، وهم: المحترف المصري محمود كهربا وفهد المولد وعدنان فلاتة وخالد السميري وعبدالعزيز العرياني، والخوف من الحصول على البطاقة الثالثة في ظل الضغوطات التي يواجهها الحكام.

من جهته عاود الفريق الأول لكرة بنادي الاتحاد تدريباته مساء أمس استعدادا لمواجهة الشباب يوم السبت القادم، وقد شهد المران عودة الثنائي بدر النخلي وعوض خريص، وسيتم تجهيزهما للمشاركة القادمة بعد غيابهما عن المواجهة الماضية أمام التعاون للإيقاف.

فيما واصل الحارس عساف القرني برنامجه التأهيلي بعد إصابته في الفترة الماضية، ومن المنتظر أن يغيب عن اللقاء القادم ويستمر مشاركة الحارس فواز القرني الذي تألق في مباراة التعاون.

هذا وقد استمر المحترف الكويتي فهد الأنصاري في تأديه البرنامج التأهيلي والذي يستمر لمدة أسبوعين تحت اشراف الشريك الطبي بوبا، مع المشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين.