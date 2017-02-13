فيما طالب دياز بمعسكر في أبوظبي .. الهلال يستعد للخليج والعابد يعود

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الرياض- البلاد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الصباحية، في إطار التحضير لمباراة الخليج بالجولة 19 من دوري جميل للمحترفين، والمقرر لها الخميس.

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، وطبق الجهاز الفني تدريبات بناء الهجمة من الخلف، والإنهاء بشكل سليم. وعمد المدرب دياز إلى تطبيق تدريبات مخصصة للمدافعين والمهاجمين، والتصويب على المرمى. وشهد المران مشاركة اللاعب نواف العابد الذي أنهى برنامجه التأهيلي، وربما يلحق بمباراة الخليج.

من جهة أخرى طلب مدرب الهلال رامون دياز من إدارة الفريق تأمين معسكر إعدادي خارجي في أبوظبي الإماراتية، مع التنسيق لخوض مباراة ودية واحدة، وذلك خلال فترة التوقف المقبلة التي تستمر لمدة ١٧ يوماً؛ إذ تبدأ بعد نهاية مباراة الفريق أمام الوحدة الإماراتي، ضمن بطولة دوري آبطال آسيا يوم الثلاثاء ١٤ مارس المقبل، وتستمر حتى مباراة دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي سيخوضها الفريق يوم الأحد، الثاني من شهر إبريل المقبل. وتشير المصادر إلى أن الإدارة الهلالية فوجئت بهذا الطلب، لكنها شرعت في إجراء اتصالاتها؛ من أجل تأمين المعسكر المطلوب.