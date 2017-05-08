فيما طالب هيئة الرياضة بالتدخل لإنقاذ النادي .. باعشن يترك الاتحاد ولن يخوض الانتخابات

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جدة-عبدالعزيز عركوك

‏أعلن رئيس نادي الاتحاد المهندس حاتم باعشن، عدم دخوله بشكل رسمي في الانتخابات القادمة، ورفض فكرة التكليف مرة أخرى، في قرار نهائي اتخذه ولارجعة فيه، هو ومجلس إدارته. متمنيًا من الهيئة العامة للرياضة التدخل السريع لإنقاذ الاتحاد، بفتح الخصخصة والاستثمار، لوجود جهات ترغب في شراء النادي بكامل ديونه. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده مجلس إدارة نادي الاتحاد أمس، بقاعة المرحوم أحمد عمر مسعود بمقر النادي.

(دور الفقيد)

في بداية المؤتمر الصحفي، أشاد رئيس النادي بالدور الكبير الذي قام به أحمد مسعود- يرحمه الله – في مهمته التي عبر بالنادي بها من مرحلة الخطر، بالمغامرة والتقدم لكرسي الرئاسة، رغم الديون والمشاكل الكبيرة التي يعاني من النادي، وفي ظل عزوف الكثيرين من القيام بذلك الدور، بعد أن ‏وفرت إدارة النادي شيكا مصدقا بقيمة ثلاثين مليون ريال حسب اشتراط الهيئة العامة للرياضة .

(سرعة العمل)

في اليوم الأول من استلام الإدارة لزمام الأمور في النادي، قامت بتسديد راتب اللاعبين ريفاس، ومونتاري؛ لتفادي أي أضرار عن التأخر في السداد، ‏ونجحت الإدارة في تقليص ديون النادي المستحقة خلال العام الحالي، بما يتوافق مع اشتراطات هيئة الرياضة، لتسجيل اللاعبين السعوديين، وغير السعوديين.

(11 تعاقدًا)

‏أبرمت الإدارة العديد من التعاقدات، كانت مع رباعي غير سعودي جديد بالكامل لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وهم: الكويتي فهد الأنصاري، والتشيلي فيلانويفا، والمصري محمود كهربا، والتونسي أحمد العكايشي، بالإضافة إلى خمسة تعاقدات محلية في الفترة الصيفية مع لاعبين سعوديين، وهم بدر النخلي، وعدنان فلاتة، وأحمد العوفي، وعمر المزيعل، وفي الفترة الشتوية تم التعاقد مع اللاعب ربيع السفياني، بالإضافة ‏للتعاقد مع جهاز فني بقيادة المدرب التشيلي لويس سييرا.

(تجديد عقود)

قامت إدارة النادي بالتجديد مع سبعة لاعبين، وهم: ‏فهد المولد، وجمال باجندوح، وهاني الناهض، ومحمد قاسم، وعبدالعزيز العرياني، وخالد السميري، ومحمد ريمان.

(فترة الإعداد)

‏تم تجهيز الفريق للموسم فنيا وبدنيا من خلال دورة تبوك الدولية الودية الأولى قبل بداية الموسم، ثم إقامة معسكر إعدادي لمدة ثلاثة اسبايع في تركيا، وكذلك ‏تم تسليم لاعبي فريق كرة القدم جميع المكافات المستحقة لهم، و‏سداد الجزء الأكبر من المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة الطاولة، وتأمين متطلبات مشاركة الفريق بالبطولة العربية والبطولة الخليجية، ‏وكذلك سداد الجزء الأكبر من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة السلة المتأخرة، و‏التعاقد مع أجهزة فنية لفريقي الناشئين والشباب في لعبة كرة السلة، و‏تم التعاقد مع محترفين غير سعوديين لدعم صفوف الفريق الأول لكرة السلة، والتعاقد مع جهاز فني جديد للفريق الأول لكرة الطائرة، وتجديد عقد المحترف غير السعودي لدعم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة، و‏التعاقد مع جهاز فني للعبة الجمباز.

(٣٥ بطولة)

حققت الإدارة في الموسم الحالي مايقارب من ٣٥ بطولة وإنجازا في مختلف الألعاب؛ منها ‏بطولة كأس سمو ولي العهد، التي غابت عن النادي منذ عام 2004، و‏ثنائية السلة الغائبة عن النادي منذ سنوات، خاصة كأس الاتحاد السعودي لكرة السلة، التي لم يحققها الفريق منذ سبع سنوات.و‏الاستمرار والمحافظة على تحقيق بطولة الدوري، وبطولة الأندية الخليجية في تنس الطاولة، و‏تحقيق منجزات جديدة في الجمباز والكاراتيه والجودو، بالإضافة ‏لحصول فريق درجة الناشئين لكرة القدم على المركز الثاني في الدوري، والميداليات الفضية، برصيد (53 نقطة) لم يحصل عليه منذ 10 سنوات، وحصول ‏فريق درجة الشباب لكرة القدم على المركز الرابع برصيد 34 نقطة، بعد أن حصل في العام الماضي على المركز السادس، والمحافظة على ‏فريق درجة الأولمبي لكرة القدم، حيث حقق المركز الخامس، وهو نفس المركز الذي حققه في العام الماضي، على الرغم من تصعيد الثلاثي خالد السميري، وعمار النجار، وإبراهيم زاهر.

(الجانب الاستثماري)

‏وأكد عضو مجلس الإدارة، ومسؤول الاستثمار خالد تميرك، أنه تم وضع ٨ استراتيجيات مستدامة لتفعيل العمل الاستثماري في النادي، وهي ‏بناء وتطوير اسم نادي ‫الاتحاد‬ كعلامة تجارية، يضمن لها قيمة سوقية، و‏بناء فريق عمل استثماري محترف، و‏تطوير وتفعيل وسائل التواصل الاجتماعي، و‏توفير برامج تفاعلية على مدار السنة، وتفعيل الدور الاجتماعي والثقافي؛ مما ساهم بصورة مباشرة في جلب الرعاة، و‏الاستراتيجية، و‏تدشين تطبيق نادي الاتحاد وتطويره ، بالاضافة إلى استحداث فعاليات الـ90 عاما، وتحسين علاقة النادي مع جميع الرعاة، والشركاء، والتواصل مع الشركات لرعاية فريق كرة القدم، والسعي لتوفير رعاة للألعاب المختلفة، و‏بناء أسس ومعايير حق استخدام شعار النادي من قبل الغير ، والسعي لتطوير العلامة التجارية للنادي داخل وخارج المملكة، ومن ‏‏أبرز إنجازات لجنة الاستثمار، تفعيل اشتراكات العضويات الشرفية، وابتكار شعار” ‫روح الاتحاد”‬ والذي ظهر على قمصان الفريق الأول.

(القضايا الخارجية)

‏وأكد عضو مجلس الإدارة المستشار القانوني الدكتور ماهر عبدالفتاح، أن أسباب القضايا المترتبة على النادي، كان عدم وفاء النادي بالتزاماته التعاقدية، مبينا ‏أن عدد القضايا الخارجية الصادر فيها قرارات نافذة بلغ ٢٩ وقضية، تم إغلاق ١١ قضية منها، وتم سداد ١٠ قضايا خارجية بشكل جزئي ، وتبقى ٦ قضايا خارجية لم يتم سدادها بعد، كما تم ‏إقفال وسداد عدد 15 قضية، وأشار ‏إلى أن هناك ٣ قضايا مقامة من قبل نادي الاتحاد، ضد اللاعب سعيد المولد، وضد الفيفا في قرار منع النادي من التسجيل لفترتين، وضد نادي فاسكو ديغاما، و‏هناك ٣ قضايا مقامة ضد نادي الاتحاد من المدرب بيتوركا ، واللاعب سولي مونتاري ، ونادي النجم الساحلي التونسي.

(الديون)

و‏أكد عضو مجلس الإدارة، أمين الصندوق الدكتور أحمد السقاف، أن إجمالي المطالبات على النادي 316,513805 ريالات، منها 215,069,899 ريالا، يجب سدادها حالاً، فيما ‏بلغت إيرادات النادي حتى نهاية الربع الأول من هذا العام 124,683,506 ريالات؛ حيث وفرت إدارة النادي هذا العام مبلغ 29,768,998 ريالًا من إجمالي ميزانية الموسم، وتم سداد التزامات سابقة على النادي من قيمة هذا الوفر، وتلقت ‏الإدارة دعما ماليا، قيمته ١٧ مليون ريال، إضافة إلى قيمة الشيك والبالغ ٣٠ مليون ريال، الذي قدمته إدارة النادي بداية الموسم الرياضي، و‏استطاعت أن تخفض المديونية على النادي قبل بداية الموسم إلى مادون 40 مليونا، قبل أن تظهر أحكام لجنة فض المنازعات، وكان واجبا سدادها، وتم ذلك بعد ‏أن سددت إدارة النادي التزاماتها هذا الموسم بقيمة ٥٦،٦٣٨،٥٨ ريالا، كما سددت مبلغ ٤٥،٧١٤،٧٥٩ ريالا كالتزامات سابقة .