فيما طلب حكامًا أجانب لمواجهة الأهلي .. الخليج يستأنف تحضيراته للفيصلي

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الدمام-حمودالزهراني

بعثت إدارة نادي الخليج أمس خطابا للأمانة العامة باتحاد كرة القدم، تطلب فيه استقدام طاقم حكام أجنبي لقيادة مواجهة فريق الخليج مع نظيره الأهلي، والتي ستجمعهما يوم 4 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة 20 لدوري جميل للمحترفين .

وعلى أرض الميدان استأنف الفريق تدريباته على ملعبه بسيهات، وذلك تحضيراً لمواجهة الفيصلي يوم السبت المقبل في المجمعة، ضمن منافسات دور ال 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين . واشتمل التدريب على تمارين لياقية وتكتيكية، واختتم بمناورة على ربع الملعب .

وشهد التدريب حضور اللاعب محمد المطوع الذي أجرى عملية في مفصل الركبة؛ حيث ذكر الجهاز الطبي أن المطوع يحتاج إلى ثلاثة أسبابيع؛ لكي يكون جاهزاً بدنياً وفنياً لدعم الفريق خلال بقية منافسات الموسم.