فيما قدم المرزوقي شكره للجماهير العمانية .. الأهلي يبدأ التحضير للخليج

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جدة – وليد جاد

قدم أحمد المرزوقي، شكره و تقديره للجماهير العمانية التي ساندت الفريق، أمام ذوب آهان الإيراني في الجولة الثانية من المجموعة ( C ) الآسيوية.

هذا و قد بلغ عدد الجماهير الحاضرة لمساندة الكتيبة الخضراء أكثر من ١٩ ألف مشجع، و كان لهم دور في تصدر الراقي مجموعته بالعلامة الكاملة، و كان الالتفاف الجماهيري هو الأبرز، والأقوى من بين مباريات المجموعة،

كما قدم المرزوقي شكره للكابتن عماد الحوسني لاعب الفريق السابق، الذي كان له دور كبير في حضور تلك الجماهير الكبيرة التي شحذ همتها من خلال مبادارته و حملاته في مواقع التواصل الاجتماعي ،

وميدانيا عاود الفريق الكروي الأول بالنادي تمارينه استعدادا للقاء الخليج بدوري جميل للمحترفين في جولته العشرين، في المباراة التي ستقام على أرض نادي الخليج.

هذا و قد رفض جروس إعطاء لاعبيه راحة عن أداء التدريبات؛ إيمانا منه بأهمية اللقاء القادم، ووجوب التحضير لذلك اللقاء جيدا رغم وصول بعثة الفريق من مسقط العمانية إلى جدة في وقت متأخر ،

و اشتملت التدريبات على تفكيك اللاعبين لعضلاتهم بالجري حول المضمار، ثم توجهوا لصالة الحديد لأداء بعض التمارين الخاصة هناك ، و فنيا أدى غياب سعد الأمير لاعب المحور عن مباراة الخليج؛ بسبب الطرد بالبطاقة الحمراء في مباراة النصر الأخيرة إلى مفاضلة جروس بين حسين المقهوي، ووليد باخشوين .