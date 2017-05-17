فيما كافأ الزويهري اللاعبين على التأهل الآسيوي والمحلي .. شرفيو الملكي يرصدون مكافآت ضخمة للفوز بأغلى الكؤوس

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جدة – البلاد

رصد شرفيو النادي الأهلي، يتقدمهم الأمير فهد بن خالد، والرئيس الذهبي مساعد الزويهري، وسيدة الأعمال، مكافآت ضخمة للاعبي النادي ، في حال تمكنهم من تخطي الهلال، والفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين. وفي سياق متصل، قدم مساعد الزويهري الرئيس السابق للنادي، مكافآت التأهل لدور الستة عشر لدوري أبطال آسيا، ونهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للاعبي الفريق. وقال الزويهري: ما أقدمه من دعم، هو من واجبي كعضو شرف ومحب للنادي، وفريقنا يمتلك مجموعة من أبرز اللاعبين في كل المراكز. وأضاف: نمتلك ثقافة الفوز، والتعامل مع المباريات النهائية، وأتمنى التوفيق للفريق، وتحقيق الفوز لإنهاء الموسم بأغلى البطولات. من جانبه ثمن أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي الدعم المادي والمعنوي من الزويهري، مؤكداً أن مساندته للفريق، موقف غير مستغرب، مطالباً الجميع الوقوف بجانب النادي في الفترة المقبلة.