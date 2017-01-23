فيما منح جروس اللاعبين راحة أمس .. الأهلاويون يؤجلون التعليق ويهددون بالوثائق .. والسومة يترك الأهلي

شارك عبر واتساب

جدة – أحمد إلياس

رفض الأهلاويون التعليق على قرار لجنة الاحتراف القاضي بإلغاء اتفاقية الأهلي والشباب لانتقال الحارس محمد العويس للأهلي بحجة عدم تفويض الشباب لمدير الاحتراف بالنادي ماجد المرزوقي بالتوقيع حيث اجلت ذلك لما بعد دخول اللاعب الفترة الحر الارباء المقبل وكشف كل ما يخص هذه الاتفاقية بالوثائق.

من جهة أخرى منح مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي السويسري كريستيان جروس راحة للاعبين عن أداء التدريبات مساء امس على أن يعاود الفريق تدريباته مساء اليوم على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي استعدادا لمواجهة الفريق أمام فريق الشباب الجمعة المقبلة ضمن الجولة السادسة عشرة لدوري جميل للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ( الجوهرة المشعة ) بجدة،

واستغل عدد من اللاعبين فرصة الاجازة التي منحت لقضائها مع عائلاتهم فيما غادر هداف الدوري المهاجم السوري عمر السومه فجر امس إلى دبي وسيتواجد اليوم بتدريبات الفريق الاستعدادية ،

من جانبه وافقت إدارة النادي الاهلي على إعارة المهاجم رائد الغامدي لنادي الخليج حتى نهاية الموسم ليتمكن اللاعب من المشاركة في مباريات الدوري ومنح الفرصة له.