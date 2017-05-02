فيما واصل الفريق استعداده للتتويج .. الزعيم يتسلم الشعار الذهبي من جميل

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الرياض- البلاد

سلمت شركة عبد اللطيف جميل، الراعي الرسمي لدوري المحترفين ، الشعار الذهبي لبطل دوري المحترفين، نادي الهلال، الفائز باللقب لموسم 2016- 2017. وسيلعب نادي الهلال جميع مبارياته الموسم المقبل لدوري جميل بالشعار الذهبي، كما يحق لفريق الهلال ترويج الشعار الذهبي للجمهور، في جميع نقاط البيع الرسمية الخاصة بالنادي، وكما جرت العادة سيكون أول ظهور لفريق الهلال بالشعار الذهبي المعتمد عند صعود الفريق على منصة التتويج، في الحفل الختامي، المقرر إقامته يوم الخميس المقيل، في استاد الملك فهد الدولي مع نهاية الجولة 26. تجدر الإشارة إلى أن شركة عبد اللطيف جميل، قد اعتمدت الشعار للفريق البطل، منذ الموسم الأول، تحت رعاية الدوري السعودي للمحترفين؛ أسوة بالبطولات العالمية، والتي وجدت استحسان الوسط الرياضي، الذي تفاعل معها، وأشاد بها.من ناحية أخرى، واصل فريق الهلال، أمس تدريباته، استعدادًا لمواجهة النصر، الخميس ، في ختام منافسات دوري جميل للمحترفين للموسم الرياضي الحالي ٢٠١٦ / ٢٠١٧ م؛ حيث تركّز المران على الجوانب البدنية والفنية، إذ طبّق الجهاز الفني -في بدايته- عددًا من الجمل الفنية، وتدريبات التسديد على المرمى، قبل أن يفرض الجهاز الفني مناورة على جزء من مساحة الملعب، شهدت مشاركة الثلاثي “عبدالله المعيوف، سلمان الفرج، وعمر خربين، وقد واصل الثلاثي “ياسر الشهراني، مجاهد المنيع، وياسر القحطاني” برامجهم التأهيلية واللياقية المعدة لهم مسبقًا. كما تقرر أن يغلق المدرب التدريبات حتى موعد المباراة.