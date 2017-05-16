فيما ودع القدم المنافسة بثلاثية كاميرونية .. أخضر اليد يعود محملًا بذهب التضامن الإسلامي

شارك عبر واتساب

باكو- وكالات

خسر المنتخب الوطني (ب) أمام نظيره الكاميروني 0-3، في ختام مباريات الأخضر في دورة ألعاب التضامن، ليحتل المنتخب المركز الأخير بنقطة واحدة، وكان لاعب الأخضر محمد كنو قد تعرض لإصابة أفقدته الوعي، قبل أن يتلقى الإسعافات الأولية من الجهاز الطبي، ومن ثم نقله لأحد المستشفيات في باكو؛ لإجراء المزيد من الفحوصات الاحترازية.

من جهة أخرى وصل المنتخب الوطني لكرة اليد محملاً بالذهب إلى أرض الوطن، على عدة رحلات، ودفعات (الرياض، وجدة، والإحساء، والدمام)؛ بسبب الحجوزات، مما أفقد الأخضر فرصة استقبالهم بالورود، كما تجري العادة، وذلك بعد انتهاء مشاركتهم الناجحة بحصولهم على ذهبية مسابقة كرة اليد لأول مرة في تاريخ اللعبة.