فيما وزعت الإدارة تذاكر مجانية.. مناورة تجهز الدانة لمواجهة الفتح المصيرية

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الدمام-حمودالزهراني

أجرى فريق الخليج الأول لكرة القدم المناورة الرئيسيّة أمس؛ تحضيراً لمواجهة الفتح مساء السبت في الدمام، ضمن منافسات الجولة 25 لدوري جميل للمحترفين .

حيث رسم التونسي جلال قادري المدير الفني للفريق الطريقة، التي سينتهجها لمواجهة الفتح الهامة، والتي يتوجب فيها الفوز؛ للبقاء في دوري جميل ، وشهد التدريب عودة الثنائي زكريا سامي، وعبد الله السالم للتدريبات الجماعية.

من جهة ثانية أعلنت إدارة نادي الخليج عن تكفلها بشراء تذاكر مواجهة الخليج مع الفتح لتوزيعها مجاناً على جماهير الخليج، كما أنها سوف تسير حافلات من مقر النادي بسيهات، وذلك لتسهيل حضور جماهير الدانة لاستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ومساندة الدانة في اللقاء المصيري .