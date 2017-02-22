فيما يبحث سييرا عن مدافع لنهائي كأس ولي العهد .. إدارة العميد تطالب الجماهير بنسيان النقاط ودعم الفريق

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جدة- عبدالعزيز عركوك

طلب الجهاز الفني بنادي الاتحاد، توفير لقاءات ودية خلال فترة التوقف الحالية للمحافظة على رتم الفريق من الجانب الفني واللياقي، حتى لا يخرج اللاعبون من أجواء المباريات، لا سيما أن الاتحاد سيبتعد عن المشاركات الرسمية لمدة أسبوعين.

وسيعمل المدرب في الأيام القادمة على تجهيز الحارس عساف القرني، الذي تعرض لإصابة في الكتف الأيمن، ليتم تجهيزه بجانب الحارس المتألق فواز القرني الذي خطف الأنظار في الفترة الماضية،

كما يبحث المدرب التشيلي توفير أكثر من لاعب في منطقة الدفاع للتقليل من الأخطاء الدفاعية، التي ظهرت مؤخرا بعد المستوى المتدني الذي قدمه المدافع ياسين حمزة في اللقاءات الماضية، حيث يتوقع أن تشهد الفترة تجهيز المدافع الشاب عبدالرحمن الريو، بعد أن تأكد غياب المدافع الأساسي بدر النخلي عن مواجهة نهائي ولي العهد أمام النصر، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين في الأدوار الماضية.

ومن جانبه طالبت إدارة نادي الاتحاد بقيادة المهندس حاتم باعشن جماهير فريقها بإغلاق صفحة النقاط الثلاث المسلوبة بعد رفض الفيفا إعادتها، والتفكير في المستقبل لدعم اللاعبين في المرحلة القادمة والحاسمة؛

حيث تنتظر الفريق مرحلة مهمة، تتمثل في مواجهة الهلال الدورية ضمن الجولة العشرين من دوري جميل، ويليها نهائي كأس ولي العهد أمام النصر، مشددا على الدور الكبير والمعنوي الذي يقدمه الجمهور لإعادة الفريق إلى القمة، لا سيما أن أمل المنافسة لا زال قائما على البطولتين.

وفي المقابل أكدت الجماهير وقوفها ودعمها للنادي وللإدارة الحالية للمنافسة على الصدارة من داخل الملعب، بعد أن فشلوا في استعادتها من المكاتب، ولكنها طالبت من الإدارة بتفادي ذلك الخطأ التي وقعت فيه، حتى لا يتعرض الفريق لعقوبة خصم قادمة، لا سيما أنه معرض لعقوبة انضباطية قادمة قريبة في حالة عدم السداد

وكانت الجماهير قد تسابقت على موقع مكاني الالكتروني لشراء التذاكر الخاصة بمواجهة الهلال يوم الخامس من شهر مارس القادم، والتي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.