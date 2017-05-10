فيما يتحضر الفريق للفيصلي في الدوحة .. (القطرية) تعيد فهد بن خالد لرئاسة الملكي

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جدة – أحمد إلياس

اقترب الأمير فهد بن خالد من العودة لكرسي رئاسة النادي الأهلي؛ بعد أن تهيأت له الظروف للعودة، لحاجة الفريق له في الفترة القادمة، بالإضافة لاستمرار رعاية ” القطرية” للنادي خلال السنوات الثلاث القادمة، وهذا ما فسر تواجد الأمير في الدوحة، خلال معسكر الفريق الحالي في قطر، في ظل العلاقة التي تجمعه باللاعبين، واقترابه منهم خلال الفترة الحالية، التي تنتظر الفريق فيها مواجهات كؤوس في بطولة دوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين. من جانبه يقوم الجهاز الطبي بنادي الأهلي بتكثيف جهوده مع اللاعب عمر السومة، للعودة بأسرع وقت للملاعب، خاصة بعد إصابة المهاجم البديل مهند عسيري، ما أدخل الفريق في أزمة هجومية، وكان السومة قد أجل عمليته التي سيجريها في غضروف الركبة حتى نهاية الموسم، ليتمكن من العودة للملاعب خلال هذه الفترة المهمة من موسم فريقه. من جهة أخرى، استأنف الفريق تدريباته مساء أمس على الملعب الفرعي لنادي الغرافة؛ استعدادا للقاء الفيصلي الجمعة المقبل على ملعب استاد مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.