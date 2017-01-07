فيما يترأس المنيع وفد المملكة في مونديال فرنسا 2017 .. قبضة الأخضر تكسب مونتينغرو وديا وتواجه البوسنة والبحرين

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بلغراد -وكالات

تغلب المنتخب الوطني الأول لكرة اليد في مباراته الودية الثالثة أمام منتخب مونتينغرو (الجبل الأسود) بنتيجة 20-19 في أقوى المواجهات الودية في المعسكر الخارجي المقام في صربيا ، فيما استمرت بقية المجموعة التي لم تشارك في اللقاء بأداء التدريبات على فترتين صباحية ومسائية مع تبقي 5 أيام على انطلاق كأس العالم في فرنسا ،

حيث تبقى مباراتان وديتان أمام البوسنة، ومن ثم أمام البحرين قبل التوجه في 10 يناير إلى فرنسا. ويلعب الأخضر في المجموعة الثالثة، التي تلعب مبارياتها في مدينة روان الفرنسية، وتضم منتخبات (السعودية – ألمانيا – تشيلى – بيلاروسيا – كرواتيا – المجر) . من جانبه قال نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، رئيس الوفد السعودي محمد المنيع إن المنتخب يسير وفق البرنامج المعد له، مشيراً إلى أن ملاقاة كرواتيا الجمعة المقبلة في أول مواجهات بطولة كأس العالم، تعتبر صعبة، لا سيما أن في المجموعة منتخبين مرشحين دائمين للحصول على البطولة، وهما كرواتيا وألمانيا، مؤكداً أن مدرب المنتخب نيناد بنى إعداده على التأهل لدور الستة عشر، لمحاولة تجاوز أفضل مركز حققه المنتخب، وهو المركز 19 في مونديال أسبانيا 2013م.