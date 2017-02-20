فيما يستعد الأهلي لمواجهة بونيودكور .. المرزوقي والجمهور غاضبون .. واللاعبون يعتذرون

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جدة – أحمد إلياس

طالبت جماهير أهلاوية مساء أمس بمحاسبة المقصرين والمتسببين في تراجع مستويات الفريق الكروي الأول، وابتعاده بشكل كبير عن المنافسة على بطولة الدوري هذا العام، بعد الخسارتين أمام القادسية والنصر على التوالي، وحملت الأجهزة الإدارية والفنية المسؤولية الرئيسية عن هذا التراجع المخيف للفريق المتوج بثلاثية الموسم الماضي .

من جانبه اجتمع رئيس النادي أحمد المرزوقي باللاعبين، والجهاز الفني بقيادة جروس وناقشهم في أسباب الخسارتين الماضيتين، وطالب اللاعبين بنسيان الخسائر والتركيز على المباريات المقبلة بدوري المحترفين ودوري أبطال آسيا، وأوضح للاعبيه ضرورة بذل كل جهدهم لحصد نقاط المباريات السبع المتبقية من دوري جميل للمحترفين،

مؤكداً أنهم سيبقون في حسابات المنافسة حتى الجولة الأخيرة . وأوضح المرزوقي أن إدارة النادي وفرت لهم كافة الإمكانيات خلال المرحلة الماضية، وستواصل الإدارة دعمها لعناصر الفريق في كافة البطولات هذا الموسم، وأن فريقه هو الأقوى من بين فرق دوري جميل، وشدد أن فريقه يملك كل الإمكانيات التي تؤهله لتحقيق كافة البطولات، كما حدث سابقاً. وأشار المرزوقي لأعضاء الفريق إلى ضرورة الاستفادة من الأخطاء التي وقع بها خلال المباريات الماضية، وضرورة إسعاد جماهيرهم بالفوز على فريق بونيودكورالأوزبكي، ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا . من جانبه قدم لاعبو الفريق اعتذارهم عما حدث، واعدين جماهيرهم بالعودة لنغمة الانتصار وإسعادهم، ووضع فريقهم في المسار الصحيح .

وكان الفريق قد عاود مساء أمس تدريباته الفنية على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل استعداداً لمواجهة بونيودكور الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا .