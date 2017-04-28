فيما يقترب دياز من تدريب التانجو .. الزعيم يقترب من ضم لاعب عالمي

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الرياض- البلاد

أكد مصدر مقرب ، من إدارة نادي الهلال، أن الإدارة برئاسة الأمير نواف بن سعد دخلت في مفاوضات رسمية، بناء على توجيهات المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، مع النجم الدولي الكندي لوكاس كافاليني، لاعب فريق بينيارول الأوروغوياني، ويبلغ اللاعب من العمر (24 عاما)، ويلعب مهاجما، وشارك مع منتخبي كندا تحت 20 و23 عاما، واستدعي للمنتخب الأول، حيث خاض معه 3 مباريات دولية. جدير بالذكر أن الهلال لديه أربعة محترفين بالفعل، هم: البرازيلي كارلوس إدواردو، والأوجوياني نيكولاس ميليسي، و السوري عمر خريبين، والمهاجم البرازيلي ليو بوناتيني، الذي يبدو الأقرب للرحيل في ظل الغضب الجماهيري الواضح من إهداره للكثير من الفرص في معظم المباريات، التي خاضها الفريق الهلالي.من ناحية أخرى، هاجم المدرب الأرجنتيني المعتزل، كارلوس بيلاردو، مواطنه خورخي سامباولي، المدير الفني لفريق إشبيلية، رابع الدوري الإسباني، مؤكدًا أنه لا يصلح لتدريب منتخب التانجو، بعكس رامون دياز، مدرب الهلال. وقال بيلاردو، عن رامون دياز : إنه بالفعل ضمن المرشحين لتدريب المنتخب الأرجنتيني، لقد أظهر أنه مدرب انتصارات، عندما كان يقود ريفر بليت.