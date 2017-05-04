فيما يقود مهند هجوم الملكي أمام التعاون .. الأشعة تؤكد سلامة السومة

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جدة ـــ البلاد

طمأن عمر السومة، أنصاره ومحبيه، على إصابته بعد عودته، أمس من الدوحة، بعدما أجرى الكشف الطبي على موقع الإصابة، واتضح من خلال الكشف أن الاصابة عبارة عن شرخ بسيط، في غضروف الركبة، وليس تمزقا، وهو ما أظهره تشخيص طبيب النادي؛ حيث أكدت الأشعة حاجته لتضميد للجرح فقط، حيث خير اللاعب بين إجراء عملية، أو الغياب أسبوعين، أو التحامل على الإصابة، وإجراء العملية بعد نهاية الموسم، حيث سيكون هناك تشاور بين اللاعب، وطبيب النادي، والجهاز الفني والإداري، لاختيار الحل الأمثل.

على جانب آخر، اختتم الفريق الأول بالنادي تدريباته مساء أمس لمواجهة فريق التعاون مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله ( الجوهرة) ضمن الجولة 26 لدوري جميل للمحترفين. حيث اطمأن الفريق كريستيان جروس على جاهزية عناصر الفريق بدنياً وفنياً، من خلال الحصة التدريبية التي شهدها ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي.حيث وضح تركيز المدرب على مهند عسيري كبديل للسومة المصاب، ويسعى الأهلي لكسب اللقاء، والحصول على المركز الثاني.