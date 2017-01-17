فيما يلتقي مالي بعد غيابه 3 دورات.. المنتخب المصري يعود وعينه على ثامن الألقاب

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اعداد – محمود العوضي

لم ينس المصريون خاصة، والعرب عامة الجيل الذهبي للكرة المصرية ، الذي أحرز ثلاثة ألقاب متتابعة لكأس الأمم الأفريقية في مصر 2006، وغانا 2008، وأنجولا 2010 ، ليسجل المصريون الرقم القياسي بالفوز باللقب وهو 7 ألقاب،

وبعد غياب الفراعنة عن آخر ثلاث بطولات ، ها هو المنتخب المصري يعود من جديد وعينه على اللقب، ويبدأ منتخب مصر مشواره بأمم أفريقيا 2017، بالجابون، بمواجهة نظيره المالي، بمنافسات المجموعة الرابعة للمسابقة. وتتنافس مصر بالمجموعة مع كل من مالي وأوغندا وغانا. وسبق وأن التقى المنتخبان في مباراة وحيدة بكأس أمم أفريقيا، وكانت بنسخة 1994 في تونس. وكان المنتخب المالي هو الحصان الأسود لنسخة 1994، حيث ألحق الهزيمة بالمنتخب التونسي بلقاء الافتتاح بالمنزة بهدفين دون رد، وصعد للدور التالي في مفاجأة مدوية.

وأضاع الفراعنة حفنة فرص سانحة للتهديف من أجل انهاء المواجهة، وبلوغ الدور نصف النهائي، قبل أن يعاقبهم الماليون بهدف منتصف الشوط الثاني من ضربة رأس، ليودع منتخب مصر بقيادة المدير الفني طه اسماعيل المسابقة. فهل يرد الفراعنة الاعتبار في لقاء اليوم، ويستهلون مشوارهم بنسخة 2017 بالانتصار على مالي؟.