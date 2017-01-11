فيون: فرنسا فقدت دورها في الشرق الأوسط

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باريس- وكالات

اعتبر فرانسوا فيون، المرشح اليميني في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في فرنسا، أن الوضع في الشرق الأوسط بدأ يخرج من تحت سيطرة الغرب، في مقابل تنامي نفوذ روسيا.

ودعا فيون في تصريحات صحفية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجديد الدور الفرنسي النشط في شؤون الشرق الأوسط، قائلا: “لم يعد صوت فرنسا مسموعا في الساحة الدولية، وعليها اتخاذ إجراءات لتعزيز سمعتها”.

واستطرد قائلا: “يخرج الوضع في الشرق الأوسط من تحت سيطرة فرنسا والغرب، ويحصل ذلك كله تحت النظر الخجول للدبلوماسية الفرنسية التي ارتكبت عددا هائلا من الأخطاء”.

واعتبر فيون أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية والهجوم الإرهابي في برلين، يغيران الوضع بقدر كبيرة بالنسبة لأوروبا، وكشف أنه ينوي عقد لقاء مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال الأيام القليلة القادمة لبحث التداعيات.

وأوضح قائلا: “لم تعد القارة الأوروبية منطقة ذات الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة، أما بالنسبة لألمانيا، فتعني الأحداث المأساوية الأخيرة أن حقبة التصوير السلمي للواقع قد انتهت”. وبشأن الوضع في الشرق الأوسط قال فيون: “الوضع في سوريا حاليا يتغير، مهما كان كنا مسرورين أو ممتعضين لذلك. ويمنح ذلك فرنسا إمكانية المشاركة في العمليات بنشاط”.

وأبدى استعدادا للتعامل مع هذا الواقع الجديد قائلا: “أريد أن تستعيد فرنسا موقعها كدولة تعمل في الساحة الدولية بشكل مستقل، وتأخذ موقعها..”.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في فرنسا في أبريل/نيسان المقبل. ويعد فيون الذي رشحه حزب “الجمهوريون” (يمين الوسط) من المرشحين الأكثر حظا للفوز.