في أجواء روحانية سادتها السكينة والخشوع .. جموع المصلين يؤدون التراويح في أول ليلة بالمسجد النبوي الشريف

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المدينة المنورة- البلاد

أدى جموع المصلين في المسجد النبوي الشريف أول صلاة تراويح في أول ليلة لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1438هـ وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – ، حيث توافد أهالي وزوار طيبة الطيبة منذ وقت مبكر لأداء صلاة العشاء والتراويح في جو مفعم بالسكينة والاطمئنان ، داعين المولى العلي القدير أن يتقبل منهم عباداتهم .

وفي هذا الخصوص تقدم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف كامل طاقاتها من خلال توفير كافة الخدمات للزوار والمصلين مما مكنهم من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة في أجواء روحانية سادها الاطمئنان والسكينة والخشوع وذلك بفتح الأبواب والاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة والتشغيل ومضاعفة القوى العاملة والآليات للقيام بجميع الأعمال على الوجهة الأكمل ،

بالإضافة إلى نشر موظفيها في ساحة المسجد النبوي لتنظيم الحشود القادمين للمسجد النبوي وفتح الممرات في الساحات وداخل المسجد النبوي مرورا بالأبواب المشرعة وعليها المراقبين لمنع دخول ما يؤثر على نظافة وهدوء المسجد النبوي وأبوابه .

وأوضح المشرف العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالوكالة المستشار عبد الواحد بن علي الحطاب أن الوكالة بدأت منذ وقت مبكر في رفع استعدادها لتقديم الخدمات وذلك بتوجيهات مباشرة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور علي بن سليمان لتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله لينعم المصلون بالراحة والطمأنينة أثناء عباداتهم .