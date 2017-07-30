في أجواء كرنفالية… افتتاح بطولة عسفان الأولى لكرة القدم

عسفان- البلاد

انطلقت مساء الجمعة الماضية، بطولة عسفان الأولى لكرة القدم، برعاية الشيخ مشعل بن حمادي البشري، وبحضور عدد من أعيان، ووجهاء، وأهالي المنطقة، ومشاهير وسائل التواصل، وذلك على ملعب بلدية عسفان، والذي يعتبر المعلم الأكبر والأبرز على مستوى محافظة مكة المكرمة، والمناطق التابعة لها.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك ألقى رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الرائد بندر البشري كلمة، رحب فيها براعي الحفل، والحضور الكريم، وأوضح الفكرة الأساسية التي دعته لإقامة مثل هذه البطولة، والهدف منها. بعد ذلك أعلن الشيخ مشعل بن حمادي انطلاق بطولة عسفان الأولى لكرة القدم ، ثم توالت الفقرات، وتم عرض أوبريت مميز، بعنوان ( عسفان دار الجود )، ثم عُزف السلام الملكي، ثم انطلق لقاء الافتتاح، الذي جمع فريقي الخليج، وشعلة ثول. وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي ١-١، ثم أقيمت المباراة الثانية بين فريقي الزعيم، وأبطال السهم، وانته اللقاء بفوز أبطال السهم بهدفين للا شيء٠

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