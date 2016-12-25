في أسبوع العمل التطوعي.. فريق من موانئ دبي العالمية يزور دار الأيتام بالتنسيق مع جمعية البر بجدة
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جدة ــــ الطيب مصطفي
في إطار أنشطتها المجتمعية التي تٌظهر من خلالها دعمها ومساندتها وارتباطها بأفراد المجتمعات التي تعمل فيها ، وبمناسبة أسبوع العمل التطوعي الذي تقيمه الشركة من كل عام في الفترة من 4 حتى 9 ديسمبر ، قام فريق من إدارة الشركة بزيارة دار الأيتام بالتنسيق مع جمعية البر – جدة حيث كان في استقبالهم الأستاذ / عبد الهادي الجهني نائب مدير الدار، والأستاذ/ رياض شلبي مشرف الحاسب الآلي بالدار، ولفيف من الأخصائيين القائمين على الدار؛ حيث قاموا بجولة تفقدوا خلالها أقسام ومرافق الدار ، وبعد انتهاء الجولة أقامت الدار حفلا بهذه المناسبة، رحب فيها مدير الدار بمنسوبي شركة دبي ، ثم توالت فقرات الحفل حيث ألقى مدير عام شركة موانئ دبي الأستاذ / محمد عبدالكريم الشيخ كلمة، أثني فيها على الدار، وقدم الشكر للقائمين عليها، وما لمسوه من حفاوة وترحيب وعمل وجهد وعناية لهذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعا، ثم استعرض رؤية ورسالة موانئ دبي من هذه الزيارة، وقد تخلل الحفل فقرات ترفيهية استمتع فيها الحاضرون بالحفل واستمعوا لأمنيات الفتيان وزرع الأمل في قلوبهم ورسم الابتسامة المشرقة على وجوههم، ووعدوا بتقديم كل الدعم والمساندة لهم لانخراطهم في المجتمع…وقبل نهاية الحفل تم توزيع الهدايا على منسوبي الدار، وتكريم نائب مدير الدار ومشرف الحاسب الآلي اللذين أعربا عن اعتزازهما بهذه الزيارة ، وقد التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة الجميلة.
التصنيف: اقتصاد
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