في أمم أفريقيا بالجابون.. الفراعنة يطفئون ” بلاك ستارز غانا ” ويقابلون المغرب في ربع النهائي

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إعداد- محمود العوضي

حصد منتخب مصر فوزاً مهما على حساب غانا 1-0، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها الجابون. سجل هدف اللقاء محمد صلاح بعد مرور 10 دقائق،

ونجح الفراعنة في خطف صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، ليضرب منتخب مصر موعدًا ناريًا مع المغرب في دور الثمانية بالبطولة. وتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 7 نقاط بفارق نقطة واحدة عن غانا، ليؤكد الفراعنة تفوقهم على البلاك ستارز بعد الفوز عليهم مؤخراً بهدفين للا شيء، في تصفيات كأس العالم روسيا 2018. وفي سياق متصل، تلقى محمد صلاح، نجم منتخب مصر، ونادي روما الإيطالي إشادة كبيرة من وسائل الإعلام العالمية بعد التسديدة الصاروخية التي بلغت سرعتها 102 كم/ساعة، وتحولت إلى هدف الفوز للفراعنة.الصحف والمواقع الفرنسية كان لها النصيب الأكبر في الإشادة بهدف صلاح الذي جاء في الدقيقة العاشرة وقاد الفراعنة لصدارة المجموعة الرابعة ومواجهة المغرب في دور الثمانية، الأحد المقبل. وخرجت مالي وأوغندا من البطولة من الأدوار الأولى.