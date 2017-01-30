في أمم أفريقيا.. خيول بوركينا تُسقط نسور قرطاج والكاميرون تتخطى السنغال

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إعداد- محمود العوضي

تأهل منتخب بوركينا فاسو إلى الدور قبل النهائي في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليا بالجابون، بعد الفوز على منتخب تونس 2-0، على ملعب دانجوندجي، في أولى مواجهات دور الثمانية.

سجل البديل أريستيد بانسيه هدف الخيول البوركينية من تسديدة قوية مرت على يسار حارس تونس في الدقيقة (81)، وأضاف ناكولما بريجيوس الهدف الثاني مستغلا خطأ دفاعي وسوء تمركز من لاعبي تونس وانفرد بحارس مرمى تونس من نصف الملعب وراوغه قبل أن يسددها في المرمى الخالي من حارسه (85). وواصل منتخب بوركينا فاسو تفوقه على منتخب تونس بالتخصص، حيث سبق أن أطاح بالنسور من دور الثمانية في البطولة التي استضافتها بوركينا فاسو عام 1998.