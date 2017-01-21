في أول بادرة على مستوى دول الخليج .. ممرات ومسارات للمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة بمهرجان العروس

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جدة -عبدالهادي المالكي

في بادرة إنسانية جميلة أقامت إدارة مهرجان (ربيع جدة 38) ممرات لذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين وذلك في اطار العمل الإنساني المجتمعي من تخصيص مسارات وممرات خاصة داخل موقع المهرجان لتتاح لهم الفرصة في الاستماع أو المشاهدة لكافة الفعاليات والمناشط ودمج هذه الفئة مع المجتمع من خلال الالفة والمحبة بين المجتمع الواحد

وقال المشرف العام على المهرجان سعد الحارثي انه تم تخصيص أول خيمة نموذجية للموهوبين والمتميزين من ذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم مواهبهم الثقافية والمسرحية والفنية في خطوة غير مسبوقة في المهرجانات ذات العلاقة بالترفيه ،

موضحا ان الاحصائيات اشارت ان كل خمس ثوان يتحول شخص في العالم إلى مكفوف وكل دقيقة يتحول طفل في العالم إلى مكفوف،

مبينا ان عدد المكفوفين في عام 2020 سيصل إلى 75 مليون شخص ، في الوقت الذي يقدر العدد الان في العالم يقدر بـ 45 مليون شخص، وأن 90% من المكفوفين وضعاف البصر يعيشون في البلدان النامية.

وأضاف انه يمكن للمكفوفين الاستمتاع واللعب بكرة الطائرة وهي من الألعاب التي لها العديد من المزايا التي تساعد في النمو السليم ليس جسديا فحسب بل ذهنيا وعاطفيا واجتماعيا كما ان وجود المعرض الفني لأعمال المكفوفين احد المجالات الهامة لهم.