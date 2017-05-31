في إياب دوري أبطال آسيا .. الزعيم إلى ربع النهائي على حساب خوزستان الإيراني

الدوحة -وكالات

تأهل نادي الهلال إلى الدور ربع النهائي، بعد أن جدد فوزه على استقلال خوزستان 2-1 أمس على ستاد ثاني بن جاسم في الدوحة، ضمن إياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا 2017.

تقدم الاستقلال عبر هدف الويز نونغ في الدقيقة 12، قبل أن يرد الهلال بهدفين عن طريق عمر خربين (16)، وسالم الدوسري (82). وشهدت مباراة الذهاب فوز الهلال 2-1 على ستاد مجمع السيب الرياضي في مسقط، فتأهل الهلال، بعدما تفوق بواقع 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب، والإياب. وكان الهلال قد تصدر ترتيب المجموعة الرابعة، في الدور الأول برصيد 12 نقطة من ست مباريات. وفي نفس المسابقة، ودع نادي لخويا القطري دوري أبطال آسيا، بعد خسارته أمام ضيفه بيروزي الإيراني 0-1 أمس، على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة. سجل بيروزي هدف الفوز في الدقيقة 23 عبر لاعب لخويا تشيكو فلوريس بالخطأ في مرمى فريقه. وشهدت مباراة الذهاب الأسبوع الماضي تعادل الفريقين 0-0 على ستاد آزادي في طهران، فتأهل بيروزي إلى الدور ربع النهائي، بعدما تفوق بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. خطف الفريق الإيراني هدف التقدم في الدقيقة 23 بعدما أرسل مهدي تاريمي تمريرة عرضية، حاول تشيكو فلوريس إبعادها، لكنها تحولت بالخطأ في مرمى فريقه.

مرتبط