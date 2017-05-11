في استفتاء CNN .. العابد أفضل لاعب سعودي هذا الموسم

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جدة- البلاد

تفوق نجم نادي الهلال، نواف العابد على لاعب الأهلي عبد الفتاح عسيري، ومهاجم النصر محمد السهلاوي، ولاعب الاتحاد فهد المولد، وفاز باستفتاء CNN لأفضل لاعب سعودي في دوري جميل للمحترفين، لموسم2017/2016 بعد حصوله على نسبة 72 في المائة، من أصل 54 ألفا، و836 صوتاً. وتقدم العابد على نظرائه منذ بداية الاستفتاء، حتى نهايته، وفاز بنسبة كاسحة متفوقاً على أقرب منافسيه، بفارق كبير وصل إلى ما يقارب 33 ألف صوت، أي 61 في المائة من نسبة المصوتين. واحتل عبد الفتاح عسيري المركز الثاني، بنسبة تصويت وصلت إلى 11 في المائة، ما يعني حصوله على 6031 صوتاً، متفوقاً على السهلاوي، والمولد؛ إذ حصل المولد على نسبة 10 في المائة، محتلا المركز الثالث، في حين جاء مهاجم النصر محمد السهلاوي في المركز الرابع، والأخير بنسبة 7 في المائة.