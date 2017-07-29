في افتتاح البطولة العربية لناشئي الطائرة بالأردن.. ناشئو الأخضر يتخطون المنتخب القطري

عمان- واس

حقق منتخب ناشئو الأخضر للكرة الطائرة، فوزًا مهمًا في أول مباراة له في البطولة، أمام منتخب قطر بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، في مباراة مثيرة تغلب خلالها الأخضر على ظروف الإصابات، تقدم الأخضر في الشوط الأول ،25/23 ثم لقطر 25/21، 25/17 ، وتعادل المنتخب في الشوط الرابع ,25/23 ، وفي الشوط الأخير فاز الأخضر بنتيجة ، 15/10.

وسيواجه المنتخب السعودي اليوم المنتخب المستضيف الأردن. ويشرف على المنتخب السعودي فنيًا المدرب المصري محمد اللقاني، ويساعده المدرب الوطني ماجد الشمري، والإداري عبدالله الجبر، وأخصائي العلاج الطبيعي عادل الخيبري.