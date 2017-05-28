في افتتاح الجولة الثانية من بطولة القادسية 15 .. تعادل مثير بين الازدهار و الصواري

الدمام-حمودالزهراني

احتكم التعادل الايجابي بهدفين لهدفين في المواجهة، التي جمعت بين فريقي الازدهار، والصواري في افتتاح مباريات الجولة الثانية من بطولة القادسية15، والتي تحمل شعار” كلنا جنود للوطن” في مباراة مثيرة، حيث قدم الازدهار مستوى مميزا خلال الشوط الأول، وشهد الشوط الثاني تحولا كبيرا في مجريات المباراة، بداية بدخول اللاعب بسام الهلال الذي قلص الفارق لصالح الصواري بهدف من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 67، وسط ضغط متواصل أثمر عن هدف التعديل للاعب تركي الشمري عند الدقيقة 73، منهياً به أحداث المباراة ليرتفع رصيد الازدهار الى أربع نقاط، والصواري إلى نقطتين. الجدير بالذكر أن المباراة شهدت متابعة من مدرب المنتخب السعودي لفئة الشباب الكابتن خالد العطوي، الذي عبر عن شكره لأعضاء اللجنة المنظمة، على حسن الاستقبال.

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