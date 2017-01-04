في افتتاح الجولة 17 لدوري الأولى.. صدارة أحد في خطر الجيل والفيحاء يخشى الشعلة والنجوم يهدد العروبة والوطني الجريح يواجه ضمك

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الدمام-حمودالزهراني

تفتتح اليوم الخميس مباريات الجولة السابعة عشرة من دوري أندية الدرجة الأولى بإقامة أربع مواجهات يتوقع فيها الكثير من القوة والإثارة والندية، وتعني فيها الثلاث النقاط الشيء الكثير لجميع الفرق.

النجوم x العروبة

على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، يلتقي النجوم والعروبة في مواجهه تهم الفريقين من جميع النواحي، ويحرص الفريقان على تعويض التعادلات التي حققاها في الأسبوع الماضي. النجوم تعادل مع ضمك1-1، فيما تعادل العروبة أيضا مع الحزم 1-1، وهو الأمر الذي سيجل اللقاء قويا؛ من أجل الظفر بالثلاث نقاط.

أحد x الجيل

على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية يستضيف فريق أحد فريق الجيل في لقاء يدخله المتصدر أصحاب الأرض للعودة إلى نغمة الانتصارت، وتعزيز صدارتهم بعد خسارتهم اللقاء الماضي من الشعلة 1- صفر. في المقابل يدخل الضيوف فريق الجيل المواجهة بشعار الفوز الكبير الذي حققه على الوطني 5-2؛ لذا سيكون الصراع على الثلاث نقاط مثيرا.

الفيحاء x الشعلة

على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية يتقابل فريق الفيحاء وفريق الشعل في مواجهة يدخلها الفريقان بنشوة الانتصارات الأخيرة التي تحققت لهما؛ من أجل مواصلة المشوار والتقدم خطوة للأمام. الشعلة فاز على أحد 1- صفر، والفيحاء فاز على الطائي 3-2؛ لذا سيكون اللقاء قويا والسباق على الثلاث نقاط شرسا.

الوطني x ضمك

على ملعب مدينة الملك خالد بن عبدالعزيز الرياضية يلتقي فريق الوطني الجريح وفريق ضمك في مواجهة تعتبر مهمة للفريقين للتعويض ومسح الصورة الأخيرة التي ظهر بها الفريقان، وخاصة فريق الوطني الذي تلقى خسارة من الجيل 5-،2 ويسعى الفريق لإرضاء جماهيره، والعودة إلى ساحة الانتصارات، فيما يسعى فريق ضمك لتعويض التعادل الأخير الذي حققه مع النجوم 1-1 والعودة لنغمة الفوز؛ لذا سيكون اللقاء قويا بين الفريقين.