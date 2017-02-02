في افتتاح الجولة 17 لدوري جميل .. التعاون يأخذ حصته من غلة الشباب والفتح يقسو على الرائد بثلاثية

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جدة ـ البلاد

حقق فريق التعاون فوزا مستحقا على منافسه فريق الشباب، في افتتاح مباريات الجولة 17 من دوري جميل للمحترفين، بنتيجة هدفين دون رد. حملت توقيع اللاعبين محمد الصيعري في الدقيقة 27، وموسى الشمري في الدقيقة 78.

و وكانت هذه الخسارة مفاجئة للجماهير الشبابية لاسيما بعد المستوى الكبير الذي قدمه الفريق في لقاء الأهلي في قمة الجولة ،16 وبهذا يتجمد رصيد الشباب عند النقطة ،25 فيما يرتفع رصيد التعاون إلى النقطة21.

وفي اللقاء الثاني حقق فريق الفتح فوزاً كبيراً قوامه ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على نظيره الرائد؛ حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، قبل أن يسجل الفتح ثلاثية في الشوط الثاني عن طريق توفيق بوحميد “ق 54″، وحمدان الحمدان “ق 75″، وحمد الجهيم “ق 86”.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع نجح صالح الشهري في تسجيل هدف فريق الرائد الوحيد. وبهذا الفوز ارتفع رصيد الفتح إلى 14 نقطة ليصعد للمركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد الرائد عند 19 نقطة في المركز السابع.