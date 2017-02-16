في افتتاح الجولة 19 لدوري جميل.. الزعيم يأمل في تعزيز صدارته بالخليج والفتح يسعى للتحلية بالسكري

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تقديم – أحمد إلياس

تنطلق مساء اليوم الخميس منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري جميل للمحترفين، بإقامة مباراتين. تجمع المباراة الأولى فريق الهلال بنظيره فريق الخليج على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ويستضيف فريق الفتح منافسه فريق التعاون على ملعب استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمحافظة الأحساء.

الهلال & الخليج

يلتقي فريق الهلال نظيره فريق الخليج على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في مباراة تنطلق صافرتها الساعة (8.25) مساءً، ويدخل الزعيم المباراة وهو متصدر في المركز الأول برصيد (44) نقطة، جمعها في ثماني عشرة مباراة، فاز في أربع عشرة مواجهة، وخسر مباراتين، وتعادل في مباراتين، ويعتمد مدرب الهلال دياز على اللاعبين أسامه هوساوي وياسر الشهراني في الدفاع، وفي الوسط على اللاعب نيكولا ميليسي، وسلمان الفرج، وكارلوس إدواردو، وفي الهجوم على ليو يوناتيني، وعمر خربين، ولم تتحدد بعد مشاركة الثنائي عبدالله الحافظ، ونواف العابد؛ بسبب الإصابة .

وفي الجانب الآخر يدخل فريق الخليج اللقاء، وهو في المركز الثالث عشر برصيد (14) نقطة، جمعها الفريق في ثماني عشرة مباراة، فاز في ثلاث مباريات، وخسر عشر مباريات، وتعادل في خمس مباريات، ويعتمد المدرب التونسي جلال قادري على اللاعبين علي لاوجامي، وأداما فرانسو، وراشد الرهيب، وعلاء آل حجي، وبوبكر فوفانا، ودياكيتي، وطلال مجرشي.

الفتح & التعاون

يواجه فريق الفتح منافسه فريق التعاون على ملعب استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمحافظة الأحساء، في مواجهة تنطلق الساعة (6.15) مساءً، ويلعب أصحاب الأرض والجمهور – فريق الفتح- اللقاء، وهو في المركز الثاني عشر برصيد (15) نقطة، جمعها الفريق في ثماني عشرة مباراة، فاز في ثلاث مباريات، وتعادل في ست، وخسر تسع مواجهات، ويعتمد مدرب الفتح التونسي فتحي الجبال على اللاعبين سياف البيشي وعلي البليهي وماجد المرشدي ومحمد الفهيد وعبدالعزيز بوشقراء وساندرو مانويل وحمدان الحمدان وتوفيق بو حيمد وعلي الزقعان وجنيور .

وفي الجانب الآخر يدخل سكري القصيم اللقاء، وهو في المركز الثامن برصيد (21) نقطة، جمعها في ثماني عشرة مباراة، فاز في ست مباريات، وتعادل في ثلاث مواجهات، وخسر تسع مباريات، ويعتمد الروماني جالكا مدرب التعاون على اللاعبين ريكاردو ماتشادو وطلال العبسي ومحمود معاذ في الدفاع، وعبدالرحمن البركة والسوري جهاد الحسين والروماني سان مارتن في خط الوسط، ويركز في الهجوم على موسى الشمري، ويغيب عن الفريق اللاعبون نايف موسى، ومحمد أبو سبعان، وأحمد الزين؛ بسبب الإيقاف.